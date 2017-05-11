 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 07:28 مساءً
روابط سريعة
سموحة يجري تدريبه الأساسي في ندولا الزامبية استعدادا لزيسكو
سموحة

سموحة يجري تدريبه الأساسي في ندولا الزامبية استعدادا لزيسكو

2017-05-11 18:41:16
محيط - أحمد عبد الخالق

يؤدي نادي سموحة تدريبه الأساسي في مدينة ندولا الزامبية مقر فريق زيسكو في الثالثة والنصف عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد ليفي مونواسا.
وكانت البعثة وصلت في الثانية والنصف بعد ظهر أمس بعد رحلة طيران شاقة استمرت ١٢ ساعة ، حيث خلد اللاعبون إلى الراحة ثم أدى الفريق تدريبا خفيفا في حديقة الفندق الذي يقع على بعد ٥٠٠ متر فقط من استاد ليفي مونواسا الذي يسع ٤٠ ألف متفرج.
وسوف يؤدي سموحة على ملعب استاد ليفي تدريبه الأخير غدا الجمعة في نفس توقيت المباراة التي تقام في الثالثة والنصف عصر السبت ويديرها طاقم حكام من غانا بقيادة سيسيل اميتي حكما، وإبراهيم أدامز مساعد أول وإيريك نانتيري مساعد ثان، وريجينلاد لاثبريدج حكم رابع. يراقب المباراة كابيلوا بوسيلنج من جنوب إفريقيا ومايكسولي الفيس منسق المباراة من جنوب إفريقيا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3