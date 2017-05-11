حملة أمنية بأسيوط تسفر عن ضبط 43 قطعة سلاح ناري و 25 طن بانجو2017-05-11 18:56:10
واصل قطاع مصلحة الأمن العام ، بالاشتراك مع أمن أسيوط ، حملاته الأمنية المكبرة التي تستهدف البؤر الإجرامية بمراكز شرطة القوصية ومنفلوط وصدفا وديروط .. وتمكن من ضبط 43 قطعة سلاح نارى، وضبط 25 طن من نبات البانجو المخدر ، وضبط 924 مخالفة مرورية ، و تنفيذ 1700 حكم قضائي متنوع.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات التى تشنها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط ،بالإشتراك مع قطاعي مصلحة الأمن العام والأمن المركزي لإستهداف البؤر الإجرامية بنطاق المديرية لضبط العناصرالإجرامية الخطرة المشهور عنها الإتجار بالأسلحة النارية ، والمواد المخدرة ، والمحكوم عليهم الهاربين .
وتم استهداف (4) بؤر إجرامية بمناطق (القصير شرق بدائرة مركز شرطة القوصية- جزيرة الحواتكة بدائرة مركز شرطة منفلوط - جزيرة بنى فيز بدائرة مركز شرطة صدفا- الحوطا الشرقية بدائرة مركز شرطة ديروط ).
وأسفرت تلك الحملات عن العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط، فى مجال الأسلحة النارية ، 43 قطعة سلاح ناري عبارة عن (رشاش و14 بندقية آلية و20 بندقية خرطوش وطبنجة و٧فرد محلى، و51 طلقة مختلفة الأعيرة بحوزة 34 متهما،وضبط 4 ورش ضبط بداخلها 10 قطع سلاح ناري عبارة عن (بندقية آلية- بندقية نصف ألية- بندقية خرطوش- 7 فرد خرطوش).
كما شملت النتائج ،في مجال قضايا المخدرات ، ضبط 5 قضايا مخدرات “إتجار” بلغت الكميات المضبوطة (25 طنا من مخدر البانجو ، و260 جرام من مخدر الحشيش و145 جرام من مخدر الأفيون )، فضلا عن تنفيذ 18 قرار إزالة أبرزها منزل المدعو “محمد هـ.ح” 35 سنة مسجل شقى خطر” مقيم بدائرة مركز صدفا ، وضبط في مجال ضبط القضايا التموينية 129 قضية تموين متنوعة ، وضبط 171 مخالفة مرافق متنوعة .
كما تضمنت النتائج في مجال المخالفات المرورية، عن ضبط 4 دراجات نارية بدون لوحات معدنية وضبط 924 مخالفة مرورية، فضلا عن تنفيذ 1700 حكم ، وبلغ إجمالي العناصر الخطرة التي تم ضبطها 62 عنصرا.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده ، ومواصلة باقي الحملات الأمنية.
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