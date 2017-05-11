قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم تشكيل لجنة يوم الخميس للتحقيق في تزوير الأصوات ومنع أو إثناء الناخبين عن التصويت في خطوة أعقبت مزاعم ترامب التي لا أساس لها عن وقوع عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وذكرت شبكة “إيه.بي.سي نيوز” أن ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي بتشكيل اللجنة الرئاسية بشأن نزاهة الانتخابات التي سيرأسها نائب الرئيس مايك بنس.

وقال ترامب الذي تولى السلطة في يناير كانون الثاني إن انتخابات نوفمبر تشرين الثاني شهدت تزويرا واسع النطاق. وفاز الرئيس الجمهوري عن طريق المجمع الانتخابي لكنه خسر أصوات الأفراد لصالح منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وأعلن ترامب في يناير كانون الثاني إنه سيسعى للتحقيق في تزوير الانتخابات رغم إجماع المسؤولين والخبراء على أن ذلك أمر نادر الحدوث في الولايات المتحدة.