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ايناسيو يفاضل بين ثنائي وسط الزمالك للبدء أمام كابس يونايتد
معروف يوسف

ايناسيو يفاضل بين ثنائي وسط الزمالك للبدء أمام كابس يونايتد

2017-05-11 18:35:04
محيط - أحمد عبد الخالق

يفاضل الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي إيناسيو بين معروف يوسف وإبراهيم صلاح لاعبي وسط الفريق الأبيض، من أجل اللعب بجوار طارق حامد في وسط الملعب غداً أمام كابس يونايتد الزيمبابوي بدوري الأبطال الإفريقي.
ويلتقي الزمالك غداً الجمعة فريق كابس يونايتد الزيمبابوي، في إطار الجولة الأولى من دور 16 مجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستقام على ملعب برج العرب.
واستقر الجهاز بشكل رسمي على عودة طارق حامد إلى التشكيل غداً بعد غيابه عن اللقاء السابق في الدوري أمام المقاولون العرب والذي فاز به الأبيض بهدفين لهدف، ولكن هناك مفاضلة علي من يلعب بجوار حامد، إبراهيم صلاح أم معروف يوسف والذي تغيب أيضاً في اللقاء السابق.
ويعد معروف يوسف الأقرب بشكل كبير للعب بجوار طارق حامد، في ظل قناعة البرتغالي به وبدورة مع حامد في وسط الملعب، كما يتواجد إبراهيم صلاح في الصورة، عقب الأداء الطيب الذي قدمة في اللقاء السابق بالدوري أمام المقاولون.

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