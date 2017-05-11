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الإمارات تقيل قائد قوات الحزم الأمني في عدن
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة

الإمارات تقيل قائد قوات الحزم الأمني في عدن

2017-05-11 19:24:58

قالت مصادر يمنية  إن قيادة الحزام الأمني عقدت اجتماعا ضم قيادات أمنية بعدن وممثلين عن الإدارة الإماراتية بالمدينة انتهى  إلى إعفاء قائد الحزام الأمني بعدن نبيل المشوشي من منصبه.

ونقل موقع عدن الغد عن المصادر قولها  إن الاجتماع الذي عقد بمقر قيادة التحالف يوم الخميس أفضى إلى تعيين ناصر الشوحطي بديلا عن المشوشي.

جاء ذلك في حين كان المشوشي يستعد للعودة إلى عدن يوم الثلاثاء المقبل  قادما من مصر  التي قدم إليها من الإمارات العربية المتحدة.

والمشوشي هو أحد أبرز قيادات الجهاز الأمني وأحد أبرز مؤسسيه.واكتسب المشوشي حضورا شعبيا ورسميا خلال قيادته الجهاز ومن شأن قرار إعفائه من منصبه أن يشكل ضربة قوية للجهاز الأمني الذي يمثل القوة الأمنية في عدن.

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