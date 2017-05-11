7 أسباب تجعلك تستبدل متصفحك بـ "أوبرا"2017-05-11 19:04:10
متصفح الويب هو التطبيق الأكثر أهمية بالنسبة للمستخدمين، فمن خلاله يُمكن تصفح الشبكة العنكبوتية والولوج إلى المواقع الإلكترونية.
وتتوفر العديد من متصفحات الويب على مختلف منصات التشغيل من بينها متصفحات معروفة لأغلب المستخدمين وهي متصفح جوجل كروم وفايرفوكس وأوبرا وكذلك متصفح سفاري على أجهزة آبل.
ورغم أن متصفح جوجل كروم يعتبر الأكثر شعبية، إلا أن متصفح أوبرا قدم الكثير من المزايا طوال السنوات الماضية عبر سلسلة تطويرات متلاحقة جعلته أحد أفضل المتصفحات المتاحة حالياً، بل ويُمكن الاعتماد عليه كمتصفح وحيد، في هذا الموضوع نستعرض معكم 7 أسباب لاستخدام متصفح أوبرا والاستغناء عن باقي المتصفحات،حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:
ميزة Personal news
من خلال ميزة Personal news سيكون بوسعك مطالعة آخر الأخبار والموضوعات من أفضل المصادر على شبكة الإنترنت أو من مصادرك المفضلة، وذلك في مكان واحد، كل ما عليك فعله هو إضافة قائمة المواقع التي ترغب بجلب المحتوى منها وسيقوم أوبرا بتحديث قائمة المحتويات خلال فترة زمنية تقوم أنت بتحديدها وذلك لكي تبقى على إطلاع دائم بآخر المستجدات من مواقعك المفضلة.
اتصال VPN مجاني
إن كنت من الأشخاص الذين يهتمون بخصوصيتهم أثناء تصفح الإنترنت، فربما عليك التفكير بالاعتماد على خدمة VPN موثوقة، لكن متصفح أوبرا يوفر لك هذه الميزة مجاناً وبلا حدود لاستهلاك البيانات، حيث يُمكنك من خلال المتصفح تأمين اتصالك بالإنترنت والحفاظ على خصوصيتك ومنع أي جهة من التطفل عليك، ورغم أن الميزة قد لا تكون بنفس قوة بعض الخدمات المدفوعة، إلا أنها مناسبة جداً للاستخدام العادي، كما أنها غير موجودة في أي متصفح منافس بشكل افتراضي، مما يعطي الأفضلية لمتصفح أوبرا.
حجب الإعلانات
يوفر تطبيق أوبرا ميزة حجب الإعلانات بشكل افتراضي، فلا داعي لاستخدام أي إضافات أو ملحقات لحجب الإعلانات على المتصفح، يكفي أن تقوم بتفعيل ميزة حجب الإعلانات من داخل المتصفح عبر عدة نقرات بسيطة، كما تتميز خاصية حجب الإعلانات في متصفح أوبرا بإمكانية التخصيص من خلال إضافة الاستثناءات لبعض الموقع أو إنشاء قوائم معينة.
توفير البطارية
إن كنت تستخدم متصفح أوبرا أثناء العمل على بطارية الحاسب دون وصله بالشاحن، فسينتقل المتصفح إلى وضع توفير الطاقة في حال قمت بتفعيله من الإعدادات، إذ يُمكنك تصفح الويب لفترة أطول بنسبة 50% مقارنة بالتصفح التقليدي.
كما يُمكن تخصيص ميزة توفير البطارية عبر تفعيلها مباشرة عند وصول نسبة الشحن إلى مستوى معين وذلك من خلال إعدادات تخصيص وضع توفير الطاقة داخل المتصفح.
التكامل مع تطبيقات التواصل الفوري
يُمكن للمستخدمين الاعتماد على متصفح أوبرا لتشغيل تطبيقات التواصل الفوري داخل المتصفح، ويدعم المتصفح حالياً 3 تطبيقات وهي واتس اب وفيس بوك مسنجر وتيليجرام، وتتيح هذه الميزة الدردشة مع أصدقائك على مختلف التطبيقات السابقة دون الحاجة لمغادرة المتصفح وذلك بطريقة مرنة وسهلة للغاية.|
التصفح السريع Opera Turbo
إن كنت تعاني من بطء اتصال الإنترنت في بعض الأوقات فيمكنك الاعتماد مباشرة على ميزة Opera Turbo داخل المتصفح والتي تتيح لك تصفح المواقع بمرونة عند بطء الاتصال، حيث تعمل هذه الميزة على ضغط المحتويات داخل صفحة الويب مثل الصور والفيديوهات وتقليل حجمها دون التقليل من الجودة بشكل واضح.
تصميم أنيق
بخلاف المزايا التي يوفرها متصفح أوبرا، فإن تصميمه الأنيق خصوصاً مع التحديث الأخير يجعل تجربة استخدامه مريحة للغاية، أضف إلى ذلك اللمسات الجمالية التي يُمكنك إضافتها للمتصفح مثل الخلفيات والثيمات المتحركة، والشريط الجانبي الأنيق الذي يُمكن الوصول من خلاله لبعض الإعدادات بسرعة.
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