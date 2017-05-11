 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 07:25 مساءً
روابط سريعة
محامي العادلي يكشف عن مكان إقامته ويؤكد : مصاب بجلطة
وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي

محامي العادلي يكشف عن مكان إقامته ويؤكد : مصاب بجلطة

2017-05-11 18:37:39

كشف محمد الجندي، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أن العادلي بمجرد سماع الحكم بحبسه  في قضية فساد الداخلية تعرض لحالة صحية سيئة نتج عنها إصابته بجلطة.

وأشار الجندي إلى أن موكله في حالة صحية سيئة لا يستطيع الحركة، ويحاول فريق الأطباء علاجه قبل الاستشكال القادم على حكم حبسه بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية، حتى يتمكن من الحضور بشخصه أمام المحكمة.

وأضاف «الجندي»، في بيان  له  أن حبيب العادلي لم يهرب خارج البلاد، بل يتواجد حاليًا داخل أحد المنازل المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدا أنه إذا تم القبض على العادلي والتوصل إلى منزله فسوف يُنقل إلى أحد السجون العمومية، ما قد يؤدي إلى وفاته في حالة نقله من العناية المركزة داخل منزله.

وردا على ما تداولته العديد من مواقع الأخبار بشأن هروبه، قال: «إذا كان العادلي قد هرب فلماذا لم تصدر وزارة الداخلية بيانا حتى الآن بهروبه، خاصة أنه شخصية مشهورة في المجتمع»؟، موضحا أن حبيب العادلي لم يكن ينوي الهروب، خاصة أنه لو كان يريد الهرب أو المغادرة، كان فعلها منذ ثورة يناير.

وأضاف أن هناك دولا عرضت عليه الجنسية مثل السعودية والكويت والإمارات وأن يقيم فيها أثناء فترة الثورة،  لكنه رفض وامتنع عن الهرب، وقرر البقاء في مصر.

واختتم  البيان : «إن العادلي إذا تحسنت حالته الصحية في الفترة المقبلة فسيحضر الاستشكال على حكمه، وأن ما يتم الآن تداوله في وسائل الإعلام مزايدة لكسب نسبة مشاهدة دون النظر إلى حقيقة الأمر».

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3