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منع إقامة موائد الرحمن في بورسعيد
موائد الرحمن صيام افطار طعام

منع إقامة موائد الرحمن في بورسعيد

2017-05-11 18:35:28
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أصدرت محافظة بورسعيد اليوم الخميس، برئاسة اللواء عادل الغضبان، قراراً بمنع إقامة موائد الرحمن في شهر رمضان.

وبرر المحافظ منع إقامة موائد الرحمن بالحفاظ على مشاعر الفقراء والمحتاجين.

وقال “الغضبان”، عقب اجتماع الجهاز التنفيذي للمحافظة: “إن القرار جاء من أجل المحافظة على كرامة المحتاجين والفقراء دون جرح كرامتهم، مع وجود طرق كثيرة في توصيل السلع المدعمة لهم دون شعورهم بأى حرج”.

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