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موسكو: اعتقال مواطن من آسيا للاشتباه بصلته في تفجير بطرسبورج
الشرطة الروسية

موسكو: اعتقال مواطن من آسيا للاشتباه بصلته في تفجير بطرسبورج

2017-05-11 18:31:59
أ ش أ

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن اعتقال مواطن من آسيا الوسطى، يُدعى “إرماتوف” بتهمة تداول متفجرات بصورة غير مشروعة.

وذكر بيان لجهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الخميس، أنه يجري حاليا التحقق من احتمال ضلوع هذا المواطن في الهجوم الإرهابي في مترو سان بطرسبورج، موضحا أن التحقيق يتعلق أيضا بما إذا كان الشخص المعتقل كان على صلة مع الإرهابي الانتحاري “أكبرجون جليلوف” الذي نفذ الهجوم الإرهابي في مترو أنفاق سان بطرسبورج 3 أبريل الماضي .

من ناحية أخرى، ألقى شخص مجهول قنبلة يدوية بالقرب من أحد المقاهي بمدينة محج قلعة في جمهورية داغستان الروسية ولاذ بالفرار، أسفرت عن سقوط ضحايا.

وأكد ممثل وزارة الداخلية في داغستان لوكالة أنباء “سبوتنيك” أنه تم الإعلان عن خطة في المدينة للبحث عن الجاني، بينما ترجح بعض المصادر أن يكون الحادث ناتج عن شجار شخصي .

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