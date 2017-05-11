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الإصابة قد تبعد نجم ليستر سيتي حتى نهاية الموسم
داني درينكووتر

الإصابة قد تبعد نجم ليستر سيتي حتى نهاية الموسم

2017-05-11 18:23:41
محيط - أحمد عبد الخالق

قال كريج شكسبير، مدرب ليستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إن لاعبه داني درينكووتر، سيغيب بنسبة كبيرة حتى نهاية الموسم الجاري؛ بسبب إصابة في الفخذ.

ويواجه ليستر، الذي ضمن البقاء في الدوري الممتاز، بعد الفوز (3-0) على واتفورد، الأسبوع الماضي، مانشستر سيتي، بعد غدٍ السبت، وقد يفتقد أيضًا قلب الدفاع روبرت هوت؛ بسبب إصابة في القدم.

وقال شكسبير للصحفيين: “نحتاج لمنحه (درينكووتر) وقتًا للتعافي من الإصابة. لا أتوقع أن يشارك هذا الموسم”.

كما يفتقد ليستر المدافع ويس مورجان؛ بسبب الإصابة.

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