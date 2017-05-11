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مدير شرطة ميناء القاهرة الجوي يكرم عددا من الضباط والأفراد والباحثين المتميزين
اللواء مجدي عبد الغفار - وزير الداخلية

مدير شرطة ميناء القاهرة الجوي يكرم عددا من الضباط والأفراد والباحثين المتميزين

2017-05-11 18:40:14
أ ش أ

قام مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بتكريم عدد من الضباط والأفراد والباحثين المتميزين في الأداء خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تكريم رجال الشرطة المتميزين فى أداء عملهم.. وتقديراً للجهود البارزة التي يبذلها العديد من رجال الشرطة لتحقيق رسالتهم السامية في استقرار وأمن المجتمع..
و أثنى مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي على تفانيهم في العمل وحرصهم على تطوير قدراتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لصالح أمن الوطن والمواطن.
وفى ذات الإطار قام أحد المكرمين من قوة إدارة تأمين الركاب بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي” بالتبرع بالمكافأة التي حصل عليها لحساب صندوق “تحيا مصر” إيماناً منه بقيمة العطاء للوطن.. وقناعته بفاعلية تلك المبادرة ودورها فى الحرص على تنمية المجتمع ودفعه إلى مستقبل أفضل.

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