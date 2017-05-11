نشرت صحيفة بريطانية، صورة لجدار في روما بالقرب من مبنى الفاتيكان تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقرون شيطان وهو يقبل بابا الفاتيكان فرنسيس.

وبحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، تضمنت الصورة عبارة “الخير يسامح الشر” مكتوبة على وشاح البابا فرنسيس.

ونوهت الصحيفة إلى أن الصورة ظهرت اليوم الخميس على الجدار، أي قبل لقاء ترامب وفرنسيس بأسبوعين في الفاتيكان.

ونقلت الصحيفة عن سائح من ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعليقه على الصورة: “إنها استفتزازية جدًا ولكنها ليست صادمة لشخص من أمريكا”.