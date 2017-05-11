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توفير 16 ألف كرتونة مواد غذائية ببني سويف بسعر 25 جنيها
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توفير 16 ألف كرتونة مواد غذائية ببني سويف بسعر 25 جنيها

2017-05-11 18:27:50
خاص: محيط

أعلنت محافظة بني سويف توفير 16 ألف كرتونة مواد غذائية مقدمة من القوات المسلحة لتوزيعها على مراكزها السبع، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك بسعر 25 جنيها للكرتونة الواحدة، في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وضمان وصولها لكل مواطن.

كان المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف أصدر تكليفاته لرؤساء الوحدات بالتنسيق مع مكتب المستشار العسكري بالمحافظة لتوفير الأماكن المناسبة لعرض وبيع هذه الحصة ، حيث تحتوي كل كرتونة على مجموعة من السلع الأساسية.

وأشاد بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة من خلال العديد من الوسائل سواء منافذ البيع الثابتة أوالمتحركة التي توجد في عدد من مدن وقرى المحافظة بهدف دعم المواطن وتوفير احتياجاته من هذه السلع ومحاربة الغلاء إلى جانب دورها الرئيسي في الدفاع عن مقدرات الوطن وحماية أراضيه.

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