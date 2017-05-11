الوزراء: تعرض سفينة أجنبية لمضايقات بقناة السويس «شائعة مغرضة»2017-05-11 18:20:18
نفى مركز المعلومات بمجلس الوزراء ما تردد في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد تعرّض طاقم سفينة أجنبية لمضايقات من قبل أحد مرشدي هيئة قناة السويس وفرض إتاوة على السفينة خلال عبورها من القناة.
وتواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت أن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الهيئة، أنها قامت بمخاطبة التوكيل الملاحي للسفينة المعنية للاستفسار عن حقيقة ما يُثار، وأكد التوكيل الملاحي رسميًا أنه لم يصله أي شكوى من السفينة المعنية وعدم حدوث الواقعة المُشار إليها، وأن السفينة عبرت بأمان تام لقناة السويس دون أية ملاحظات أو شكاوى رسمية من السفينة ضد أي من العاملين بالهيئة، ووجه التوكيل الملاحي الشكر -في خطاب رسمي- لهيئة قناة السويس وقادتها متمنيين لإدارة الهيئة دوام النجاح.
وأوضحت الهيئة، أنه من المتبع عند حدوث أية مخالفات أثناء عبور أي سفينة بالقناة فإن ربان السفينة أو التوكيل الملاحي التابعة له السفينة يقوم بتقديم شكوى رسمية إلى رئاسة هيئة قناة السويس والتي تقوم بدورها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق في الواقعة والتأكد من صحة الشكوى من عدمها.
وأكدت الهيئة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر أخبارًا كاذبة ومضللة تنال من سمعة قناة السويس، وذلك للحيلولة دون تكرار ذلك مستقبلًا، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال إدارة التحركات بالهيئة على الفاكس 0643392833 أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء 16528.
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