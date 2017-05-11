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الجندى: الموبايل أخطر من القنابل على مصر
خالد الجندي

الجندى: الموبايل أخطر من القنابل على مصر

2017-05-11 18:31:05


حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الاستخدام السيئ للسوشيال ميديا، ونقل الأخبار والمعلومات المغلوطة التى تؤجج الفتن فى الوطن.
وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الخميس: “الموبايل دلوقتي أخطر على الوطن من أي قنبلة ممكن تتخيلوها، خلوا بالكم أعملوا معروف عشان مصر”.

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