أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستواصل دعمها لاستئناف الحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعيا إلى الامتناع عن القيام بخطوات أحادية الجانب بالشرق الأوسط.

وقال الرئيس الروسي بعد مباحثاته مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في سوتشي الخميس إن هذه المباحثات كانت “بناءة ومفصلة” وجرت في أجواء ودية، مشيرا إلى أنه بحث مع عباس العلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط وأهم قضايا المنطقة.

وأكد بوتين أنه يوجد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي فقط حل سياسي تفاوضي على أساس القانون الدولي، مشددا على أهمية “الحفاظ على العلاقات الثنائية والامتناع عن خطوات أحادية الجانب والتعاون في إيجاد حلول ترضي الطرفين وضد الإرهاب”.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنه لا توجد الآن “أي تفاصيل” بشأن موعد عقد لقاء محتمل بين الزعيمين الفلسطيني والإسرائيلي في موسكو.

وأعلن الرئيس الفلسطيني بعد مباحثاته مع الرئيس بوتين أنه يرحب بعقد اجتماع ثلاثي في موسكو، مؤكدا استعداد الجانب الفلسطيني للمشاركة في مثل هذا الاجتماع.

يذكر في هذا السياق أن الرئيس بوتين اقترح في 2016 عقد لقاء بين عباس ونتنياهو في موسكو، ورحب الزعيمان بهذه المبادرة، إلا أنهما حمّلا بعضهما البعض المسؤولية عن عدم عقد مثل هذا اللقاء حتى الآن.