نفى مركز المعلومات بمجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإقامة أحد الأمراء بالعائلة المالكة بالمملكة العربية السعودية حفلًا ضخمًا لطلب الزواج من حبيبته أمام أهرامات الجيزة بتكلفة بلغت 40 مليون دولار أمريكي.

وتواصل المركز مع وزارة الآثار، التي أكدت أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يتم إقامة أي حفلات زفاف بالآونة الأخيرة.

وأضافت الوزارة، أنه لم يرد إليها أي طلب في هذا الشأن ولم تصدر أي تصريح أو موافقة بذلك الشأن، مشيرة إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، كان قد أصدر قرارًا بوقف إقامة حفلات الزفاف بالمناطق الأثرية.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.