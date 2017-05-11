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الزمالك بالزي التقليدي وكابس يونايتد بالأخضر غداً
الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكابس يونايتد

الزمالك بالزي التقليدي وكابس يونايتد بالأخضر غداً

2017-05-11 17:52:36

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكابس يونايتد الزيمبابوي، الذي أقيم بأحد فنادق ‏الإسكندرية استعدادًا للمباراة التي ستجمع بينهما غدًا في الجولة الأولى من دور الـ16 ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏
وتم الاتفاق على أن يرتدي الزمالك الزي الأبيض ويرتدي الحارس القميص الأسود، ‏فيما يرتدي الفريق المنافس الزي الأخضر والحارس القميص الأصفر، ويرتدي الحكم ‏الطاقم الأحمر.‏
وشهد الاجتماع حضور حمادة أنور مدير شئون اللاعبين بالنادي الأبيض، وأيمن فريد ‏طبيب الفريق بالزمالك، بالإضافة لمسئولي النادي الزيمبابوي وطاقم التحكيم ‏الإيفواري دينيس ديمبلي.‏

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