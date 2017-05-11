تواصل دول حلف الناتو زيادة التكاليف الدفاعية لتصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من أجل الايفاء بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها في 2014.

أعلن ذلك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، مضيفا أن الحلف لا يعتزم مناقشة تغيير الالتزامات أثناء قمة الحلف التي ستعقد في بروكسل 25 مايو/أيار الجاري.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في برلين: “نحن لا ننوي مناقشة (أثناء قمة الناتو في بروكسل) تعديل الالتزامات التي ستظل قائمة على مستوى عام 2014. وسنناقش كيفية الإيفاء بوعودنا.”

وسبق للأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن ذكر أن الناتو، تمهيدا لانعقاد القمة في بروكسل، يناقش إمكانية وضع الخطط الوطنية حول زيادة النفقات العسكرية ونمو القدرة القتالية ومساهمة الحلفاء في العمليات العسكرية.

يذكر أن الدول الأعضاء في الحلف تعهدت، أثناء قمة الناتو المنعقدة في ويلز عام 2014، بزيادة النفقات العسكرية لتبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي. وتلتزم الآن 5 دول فقط من مجموع أعضائه الـ 28 بالمستوى المطلوب للنفقات الدفاعية.