بوتين يمنح فلسطين مزايا تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأورآسي2017-05-11 17:46:44
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس، عن منح فلسطين مزايا تجارية تفضيلية مع الرابطة الاقتصادية الأوراسية.
ووفقا لبوتين، قررت اللجنة الاقتصادية الأوروبية، منح فلسطين مزايا تفضيلية في التبادل التجاري مع الاتحاد الأورآسي الاقتصادي.
وقال الرئيس الروسي بهذا الصدد: ” نأمل أن يكون لهذا القرار فعاليته الإيجابية على كلا الطرفين”.
وأضاف بوتين: “العلاقات التجارية والاقتصادية دفعت اللجنة الأوروبية الآسيوية
إلى اتخاذ قرار بشأن إدراج فلسطين في قائمة الشركاء الذين بإمكانهم استخدام نظام التعرفة الجمركية الموحد التفضيلي”.
وتابع بوتين: “حاليا يوجد عدد من البضائع الفلسطينية المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب الاستيراد باتجاه أراضي دول الاتحاد الأورآسي”.
وابتداء مع 10 أكتوبر 2016 ، أعفيت السلع الفلسطينية المدرجة في قائمة المنتجات التي تدخل أراضي الاتحاد الأوراسي من الرسوم الجمركية.
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