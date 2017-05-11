 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 06:02 مساءً
روابط سريعة
بوتين يمنح فلسطين مزايا تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأورآسي
بوتين ومحمود عباس

بوتين يمنح فلسطين مزايا تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأورآسي

2017-05-11 17:46:44
متابعات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس، عن منح فلسطين مزايا تجارية تفضيلية مع الرابطة الاقتصادية الأوراسية.

ووفقا لبوتين، قررت اللجنة الاقتصادية الأوروبية، منح فلسطين مزايا تفضيلية في التبادل التجاري مع الاتحاد الأورآسي الاقتصادي.

وقال الرئيس الروسي بهذا الصدد: ” نأمل أن يكون لهذا القرار فعاليته الإيجابية على كلا الطرفين”.

وأضاف بوتين: “العلاقات التجارية والاقتصادية دفعت اللجنة الأوروبية الآسيوية
إلى اتخاذ قرار بشأن إدراج فلسطين في قائمة الشركاء الذين بإمكانهم استخدام نظام التعرفة الجمركية الموحد التفضيلي”.

وتابع بوتين: “حاليا يوجد عدد من البضائع الفلسطينية المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب الاستيراد باتجاه أراضي دول الاتحاد الأورآسي”.

وابتداء مع 10 أكتوبر 2016 ، أعفيت السلع الفلسطينية المدرجة في قائمة المنتجات التي تدخل أراضي الاتحاد الأوراسي من الرسوم الجمركية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3