 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 05:48 مساءً
روابط سريعة
خالد بيومي يكشف رقماً فريدا للأهلي على مستوى العالم
خالد بيومي

خالد بيومي يكشف رقماً فريدا للأهلي على مستوى العالم

2017-05-11 17:48:30
محيط - أحمد عبد الخالق

أشاد المحلل الرياضي خالد بيومي بالنادي الأهلي، مؤكدا أنه يمتلك رقما فريدا لا يملكه أي ناد آخر على مستوى العالم.

وكتب بيومي عبر حسابه على موقع تويتر “هل يوجد فريق في العالم لديه 14 راعيا.. الإجابه الأهلي فقط لاغير”.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3