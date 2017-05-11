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الخميس 11 مايو 2017 05:57 مساءً
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وزير التموين: استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن
وزارة التموين و التجارة الداخلية

وزير التموين: استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن

2017-05-11 17:56:37
وكالات

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة “من فضلك حدث بياناتك” وذلك على إيصال صرف السلع التموينية الشهرية بهدف تدقيق بيانات الرقم القومي الخاصة بهم وذلك حتى 30 يونيو 2017.
وشدد الوزير، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، على أن صرف السلع التموينية والمنحة التي أقرتها الحكومة بقيمة مليار جنيه إضافية خلال شهر رمضان سوف يشمل جميع المقيدين على البطاقات التموينية دون استثناء ولا علاقة له باستمرار إجراءات تحديث البيانات.
ويستمر تلقي طلبات تحديث البيانات من خلال الموقع الإلكتروني www.tamwin.com.eg أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية دون مقابل وتيسيرا على المواطنين يمكن طباعة استمارة التحديث مباشرة من الموقع الرسمي للوزارة www.msit.gov.eg.
يذكر أن 55.4 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين ثبت صحة بياناتهم الخاصة بالأرقام القومية وغير مطلوب منهم التقدم لتحديث البيانات.
وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية الإبلاغ من خلال الخط الساخن للوزارة وهو 19280 أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.

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