الأحد.. انطلاق أعمال "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة"2017-05-11 17:40:48
تنطلق الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية فاعليات “الأسبوع العربي للتنمية المستدامة” وتستمر لمدة أربعة أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور لفيف من الوزراء المصريين والعرب وكبار المسؤولين من البنك الدولي والامم المتحدة، والشخصيات العامة على المستوى العالمي والإقليمي وذلك لمناقشة أهم المواضيع والقضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة في الوطن العربي.
وذكر بيان للجامعة العربية اليوم الخميس بأن “الأسبوع العربي للتنمية المستدامة” ينعقد في إطار حرص جامعة الدول العربية على نشر مفهوم الاستدامة وتحقيق اهدافها في إطار خطة الأمم المتحدة 2030، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة.
وأضاف البيان أن المؤتمر سيناقش خلال جلساته عددا من المواضيع الهامة التي تهدف إلى خلق شراكة فاعلة بين كافة الأطراف المعنية لضمان تحقيق تنمية مستدامة ينعم بها المواطن العربي.
ومن جانبها ، أكدت المستشار أول ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية ، في البيان ذاته ، على أهمية انعقاد الحدث ودوره في خلق حالة من التكامل بين كافة الأطراف الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات قطاع الاعمال، ودوره في رسم رؤية تنفيذية واضحة تساهم في انجاح مجهودات الدول العربية لتحقيق خططها الوطنية للتنمية وذلك عن طريق طرح ومناقشة المواضيع الهامة المتماشية مع احتياجات الوطن العربي.
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