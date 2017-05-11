كشف حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري عن من يستطيع أن يتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما تأهل ريال مدريد ونظيره يوفنتوس لنهائي المسابقة في كارديف في الثالث من يونيو القادم.

وقال إمام عبر برنامج ” ساعة كورة ” عبر اثير “رادية هيتس” أن طريقة لعب ريال مدريد الإسباني تؤهله للفوز بنهائي أبطال أوروبا أمام فريق يوفنتوس حيث يمتلك لاعبين ذو سرعات عالية ويعتمد على الكرات الثابتة.

وأضاف إمام أن فريق يوفنتوس يعتمد على اللعب في العمق وبمساحات ضيقة مثل فريق برشلونة لذلك الريال سيمتلك فرصة أكبر للحصول على لقب الدوري الأوروبي.