أكد الفريق الأول الركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش العراقي أن عملية استعادة الموصل بالكامل من تنظيم داعش ستختتم في غضون أيام .

وقال الغانمي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) “إنه يأمل في هزيمة التنظيم قبل بداية شهر رمضان، والذي يتوقع أن يوافق 26 مايو الجاري”، مضيفا أن المكاسب التي حققها الجيش في الشمال تعني محاصرة مسلحي التنظيم في مساحة صغيرة للغاية.

وأشار الغانمي إلى أن قوات الأمن تقوم بمجهود كبير وفعال ضد داعش، وستنتهي منه في غضون أيام .

يذكر أن القوات العراقية تشن عملية عسكرية ضخمة لاستعادة المدينة في أكتوبر الماضي بدعم هجمات جوية من التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وتمكن الجيش العراقي من استعادة الشطر الشرقي من المدينة بالكامل في يناير ، وبدأ الهجوم على الشطر الغربي من المدينة في الشهر التالي.

وما زال أقل من مسلحي التنظيم محاصرين في عدة مناطق شمال غربي المدينة، بما في ذلك المدينة القديمة، ويعتقد أن نحو 45 ألف مدني محاصرون في المنطقة.