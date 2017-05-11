أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، أن الرئيس السوداني، عمر البشير، سيشارك بعد أيام في قمة إسلامية - أمريكية في العاصمة السعودية، الرياض، بحضور رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب.

وتناقش القمة التي تمثل تجمعا لنحو أربعين دولة عربية وإسلامية مخاطر التطرف والإرهاب، ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك بين الشعوب، بحسب ما ذكرت صحيفة “سودان تريبيون”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى قولها إنه من المرجح أن يغادر البشير الى السعودية قبل موعد القمة المرتقبة بيومين واستباقها بمشاورات ثنائية مع الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض في 21 مايو على الارجح قمة عربية إسلامية أمريكية على مستوى القادة، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مدير مكتب الرئيس السوداني، الفريق طه عثمان، إن البشير تلقى دعوة رسمية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في القمة.

وبدأت الرياض منذ الاثنين الماضي، في توجيه الدعوات لقادة الدول للمشاركة في القمة، حيث زار وزير الخارجية السعودي كلا من تونس والجزائر لدعوة قادتها كما شملت الدعوة قادة الإمارات والأردن والنيجر وتركيا والبحرين.

وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن القمة تهدف إلى بناء شراكة جديدة بين العالم العربي والإسلامي من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى، لمواجهة مخاطر التطرف والإرهاب، ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك بين الشعوب.