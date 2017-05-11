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العصار يفتتح معرض منتجات الإنتاج الحربي بـ«الصحفيين».. ويؤكد: أرحب بالتعاون مع النقابة
الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي‎

العصار يفتتح معرض منتجات الإنتاج الحربي بـ«الصحفيين».. ويؤكد: أرحب بالتعاون مع النقابة

2017-05-11 17:39:51
وكالات

أكد اللواء محمد العصار - وزير الإنتاج الحربى خلال افتتاحه معرض الأدوات المنزلية بنقابة الصحفيين أهمية الدور الذى تقوم به الصحفيين، مرحبًا بالتعاون المشترك وتوفير السلع اللازمة لأعضاء النقابة وأسرهم.

من جانب آخر أكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين على التعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربى وتوفيرها للعديد من السلع المعمرة للصحفيين.

حيث افتتح الوزير منذ قليل معرض سلع ومنتجات شركات الإنتاج الحربي للزملاء الصحفيين وأسرهم، اعتبارًا من اليوم الخميس 11 مايو وحتي 25 مايو الجاري.

ويقدم المعرض عددا من الأدوات الكهربائية والمنزلية بـ”أسعار زمان” وخصومات من 5% إلى 10 % ويضم المعرض منتجات جميع الشركات التابعة للهيئة من (ثلاجات – بوتاجازات – مراوح – تلفزيونات -غسالات عادية وأتوماتيك – أدوات مائدة و مطبخ ألومنيوم واستنليس ستيل- أجهزة حاسب آلي– سخانات – أجهزة تكييف).

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