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الأعلى لتنظيم الإعلام: سنتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الاعتداء على حقوق الأقباط
مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين الاسبق

الأعلى لتنظيم الإعلام: سنتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الاعتداء على حقوق الأقباط

2017-05-11 17:37:21
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أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، عن استيائه البالغ مما بثته إحدى القنوات الفضائية ويتضمن الإساءة إلى وحدة الوطن وسلامة نسيج الأمة المصرية الواحد ويمس عقيدة الأقباط المصريين، كما يشيد المجلس بالتحرك السريع لرئيس مجلس إدارة القناة المذكورة.

وأكد المجلس فى بيان صحفي، عزمه على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أى وسيلة إعلامية تروج لمثل هـذه الآراء والتى تمثل اعتداء على حقوق المواطنة الكاملة للأقباط المصريين.

ويعبر المجلس عن استيائه البالغ من لجوء بعض الشخصيات الدينية وغير الدينية الى إعتبار اقباط مصر كفارًا لأن الأقباط المصريين ليسوا كفارًا بل يؤمنون برسالة سماوية يقرها الإسلام الذى يحترم حرية العقيدة ويعترف الدين الإسلامي بنبيهم عيسى بن مريـم ” عليه السلام ” ويصف أمه السيدة العذراء بأنها أشرف نساء العالمين.

ويهيب المجلس بجميع وسائل الإعلام توخى الحذر الشديد فى التعرض لما يمس وحــــدة المصريين وعقائدهم ويؤثر على الأمن القومى للبلاد وينشر الفتن ويخالف الدستور.

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