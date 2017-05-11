بوتين: المباحثات مع الرئيس الفلسطيني بناءة2017-05-11 17:41:44
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثاته مع نظيره الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس في سوتشي بالبناءة، مشيرا إلى حث التسوية الشرق أوسطية وغيرها من القضايا الملحة.
وقال بوتين “إن العلاقات الروسية الفلسطينية تتسم بطابع الصداقة وإن وتيرة الحوار السياسي بين الجانبين مرتفعة”.
وأضاف الرئيس الروسي “أن من المهم أن تحافظ فلسطين وإسرائيل على العلاقة بينهما ومحاربة الإرهاب سوية”، مؤكدا أن الوجود السلمي لفلسطين وإسرائيل يعتبر شرطا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط .
وأعلن بوتين عقب مباحثاته بنظيره الفلسطيني عن منح فلسطين مزايا تجارية تفضيلية مع الرابطة الاقتصادية الأوراسيوية.
ومن جانبه، رحب عباس بمقترح الرئيس الروسي بشأن عقد لقاء يجمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برعاية الرئيس بوتين في موسكو. وقال عباس :” مستعد لهذا اللقاء في أي وقت”.
وأكد عباس أن فلسطين تقيم عاليا جهود روسيا على صعيد مواجهة الإرهاب ومساهمتها في التسوية السلمية في سوريا . كما رحب برغبة الرئيس الأميركي ترامب في إيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
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