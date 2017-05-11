"الوزراء" ينفي رفع الأسعار خلال شهر رمضان2017-05-11 17:25:52
نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود عجز بالسلع الغذائية وارتفاع أسعارها داخل الأسواق قبل شهر رمضان المقبل.
وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت توافر السلع بكميات كبيرة من خلال منافذ شركات المجمعات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمنافذ المتنقلة، مشيرة إلى أنها ضخت ما يزيد عن 160 ألف طن سلع أساسية ما بين سكر وأرز ودقيق ومكرونة، بجانب ضخ - خلال شهر رمضان المقبل - أكثر من 15 ألف طن لحوم حية ومجمدة وكميات كبيرة من الدواجن و850 ألف كرتونة زيت طعام والعديد من السلع والعصائر التي يقبل عليها المستهلكين.
وأشارت الوزارة إلى إقامة معارض أهلًا رمضان في جميع المحافظات وسوبر ماركت في مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر, بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي, ويشارك فيها كبرى الشركات الغذائية والسلاسل والمستوردين ويبلغ عددها حوالي 120 معرضا وسوف يتم طرح كميات كبيرة من السلع أمام رواد المعارض.
وأوضحت الوزارة أن المشاركين تعهدوا ببيع السلع بأسعار الجملة وتقديم تخفيضات تتراوح ما بين 15 % إلى 30 % وسوف تستقبل معارض أهلًا رمضان الجمهور بداية من 18 مايو الحالي ومعرض سوبر ماركت من المقرر أن يبدأ من 22 مايو حتى 26 مايو.
وأضافت الوزارة أنه تم سد الفجوة بين إنتاج السلع الأساسية وبين الاستهلاك وتم التعاقد على استيراد 96 ألف طن دواجن وكميات كبيرة من اللحوم لزيادة المعروض من السلع في الأسواق وتلبية الطلب للسيطرة على الأسعار ودفعها للتراجع من خلال المنافسة وزيادة المعروض من السلع، مؤكدة أنه لن يحدث أي اختناقات أو أزمات بشأن السلع أو زيادة أسعارها خلال وبعد شهر رمضان المقبل.
وأعلنت الوزارة توفير نموذجين لشنطة رمضان في معارض أهلًا رمضان وفروع المجمعات الاستهلاكية، يتضمن النموذج الأول سلع بقيمة 121 جنيهًا وتم تخفيضها إلى 95 جنيهًا، وشنطة أخرى تضم سلعًا بقيمة 85 جنيهًا وتم تخفيضها إلى 70 جنيهًا.
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