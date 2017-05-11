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تركيا توقع على مذكرات تفاهم دفاعية مع عدة دول
وزير الدفاع التركي فكري إيشيق‎

تركيا توقع على مذكرات تفاهم دفاعية مع عدة دول

2017-05-11 17:24:13
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وقَّع وزير الدفاع التركي فكري إشيق، اليوم الخميس، على مذكرات تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية مع وزراء وممثلي عدد من الدول المشاركة في المعرض الدولي الـ13 للصناعات الدفاعية المقام حاليًّا في إسطنبول.
وبحسب “الأناضول”، فإنَّ إشيق التقى أولكسندر تورجيانوف رئيس الأمن القومي ومجلس الدفاع في أوكرانيا، وأشرفا على توقيع مذكرة تفاهم في مجال تطوير الآليات الجوية وقطع المركبات العسكرية.
وناب عن الجانب التركي في حفل التوقيع مستشار الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، وعن الجانب الأوكراني رئيس شركة أوكروبورونبروم الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية.
وأيضًا، وقَّع إشيق مذكرة تعاون في مجال الصناعات الدفاعية، مع نظيره الفلبيني ديلفين لورنزانا، فيما وقَّع على بروتوكول المساعدات النقدية مع نظيره الغابوني كابيندا ماكاجا.
وشهد المعرض اتفاقية تعاون بين تركيا وتونس في مجال الصناعات الدفاعية.
جديرٌ بالذكر أنَّ المعرض الدولي الـ13 للصناعات الدفاعية المقام حاليًّا في إسطنبول، فتح أبوابه أمام الزوار في 9 مايو الحالي، ويستمر حتى الغد.

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