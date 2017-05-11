كوريا الشمالية تطالب «دولًا» بتسليم متهمين بمحاولة اغتيال زعيمها2017-05-11 17:11:53
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، مطالبتها بعض الدول بتسليم “أشخاص متورطين بالتخطيط لاغتيال زعيمها كيم جونج أون بناء على تعليمات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي هان سونج ريول، خلال اجتماعه مع دبلوماسيين أجانب في البلاد، حسبما نقلت “الأناضول” عن وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.
وقال ريول إنَّ بلاده ستكشف عن المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس في أقرب وقت، وستستخدم جميع إمكاناتها للمطالبة بتسليمهم وفقًا للقوانين.
وأضاف: “كوريا الشمالية ستعاقب المتورطين في هذا العمل الإرهابي المروع المدعوم من قبل الدول”
والجمعة الماضية، أعلنت وزارة أمن كوريا الشمالية أنَّ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قدمتا رشوة لمواطن كوري شمالي يعمل في صناعة الأخشاب في روسيا، لحثه على العودة إلى بيونج يانج وقتل الرئيس جونج أون.
يأتي هذا الاتهام في أعقاب تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول برامج بيونج يانج النووية والصاروخية، وقبل أيام قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، بحسب شبكة “بي بي سي” الإخبارية.
والأسبوع الماضي، صوَّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على تشديد العقوبات على كوريا الشمالية باستهداف صناعة النقل البحري والشركات التى تتعامل مع هذه الدولة المنعزلة، على حد وصفه.
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