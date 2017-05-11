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بحث خبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان بالسودان، أريستيد نونونسي، اليوم الخميس بالخرطوم، مع أعضاء لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني السوداني،برئاسة أزهري وداعة الله، عددا من القضايا المتصلة بملف حقوق الإنسان .

وأكد نونونسي، دعمه لجهود الحكومة السودانية عبر المانحين، حتى تضطلع الدولة بدورها في شأن حقوق الإنسان بالسودان.

من جانبهم استعرض أعضاء اللجنة، التطورات والقوانين التى أجازها المجلس الوطني، المتصلة بمحاربة الإتجار بالبشر ،وكذلك موقف البرلمان في شأن الولاة حتى 2020 م ،وتطبيق قانون حقوق الإنسان،وتعديل القوانين، داعين إلى دعم جهود الحكومة في هذا الصدد.

وأشاروا إلى أن نسبة مشاركة المرأة في البرلمان بلغت 30%، مؤكدين سعى المجلس إلى تمتين أوضاع المرأة بالبلاد .

وتطرق الأعضاء إلى أوضاع النازحين بولايات دارفور، مبرزين أنها قضية وطنية تحتاج إلى دعم فى كافة الخدمات، مؤكدين تحسن الوضع الأمنى بولايات دارفور .

وكان نونونسي وصل إلى الخرطوم اليوم الخميس، في زيارة تستغرق عدة أيام، يبحث ويطلع خلالها على عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في السودان ، في إطار الملاحظات التي رصدها خلال زيارته السابقة .