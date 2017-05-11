طرحت وزارة المالية اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250ر12 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 250ر6 مليار جنيه بمتوسط عائد 417ر19%، فيما بلغ أعلى عائد 491ر19%، وسجل أقل عائد 19%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 307ر19%، في حين سجل أعلى عائد 481ر19%، وأقل عائد 001ر19%.