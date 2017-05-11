 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 05:52 مساءً
روابط سريعة
"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 2. 12 مليار جنيه
وزارة المالية

"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 2. 12 مليار جنيه

2017-05-11 17:21:44
خاص: محيط

طرحت وزارة المالية اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250ر12 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 250ر6 مليار جنيه بمتوسط عائد 417ر19%، فيما بلغ أعلى عائد 491ر19%، وسجل أقل عائد 19%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 307ر19%، في حين سجل أعلى عائد 481ر19%، وأقل عائد 001ر19%.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3