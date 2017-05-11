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"المحور" تعتذر عن تصريحات سالم عبدالجليل بتكفير المسيحيين
سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف

"المحور" تعتذر عن تصريحات سالم عبدالجليل بتكفير المسيحيين

2017-05-11 17:14:16

أعلنت شبكة قنوات المحور الفضائية، اعتذارها عن تصريحات الشيخ سالم عبد الجليل عن تكفير المسيحيين.
وقالت في بيان اليوم الأربعاء، إن القناة أنهت تعاقدها مع الشيخ بسبب تصريحات تكفير المسيحيين.
وكان عبد الجليل، قد قال في إحدى حلقات برنامجه الديني على القناة، إن المسيحيين وغير المسلمين كفار على ضلال.
فيما قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، منع عبد الجليل من الصعود لأي منبر حتى يعتذر عن تصريحاته.

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