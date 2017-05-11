عائلتي تضم إقطاعيين..و”بريزة” تسببت لي في “علقة”!

عبدالناصر بطل قومي..والسادات رجل دولة

“اتق شر من أحسنت إليه” حكمتي المفضلة

“دع القلق وابدأ الحياة” ساعدني على إنهاء خوفي من الظلام

لم نكتشف مصر إلى الآن ..وأراهن على التعليم

المرح وتصدير النكتة أهم صفات المصريين والتواكل واللامبالاة أبرز العيوب

“مؤمن بشدة بفلسفة “غاندى” ومبادئ “مانديلا” وشخصية “شارل ديجول”، وقرأت كل ما كتب عن غاندى وتعرفت شخصياً على مانديلا، وأرى أن ديجول منقذ فرنسا، وهو شخصية لا تقل فى التاريخ الفرنسى عن نابليون”.

كلمات تلخص أفكار د.مصطفى الفقي المدير الجديد لمكتبة الإسكندرية، “محيط” يتوقف عند أبرز مواقف وآراء الفقي.

طفل “شقي”!

يروي الفقي في أحد حواراته، أنه ولد فى قرية فرعونية قديمة كان اسمها “الكوم الكفرى” ثم أصبح “كوم النصر”، وكان ضمن أفراد عائلته بعض الإقطاعيين، الذين حققوا الثراء من تجارة القطن.

درس فى مدرسة القرية بجوار مدينة (المحمودية)، ثم أكمل تعليمه فى مدرسة دمنهور الإعدادية وكان الأول على منطقة دمنهور التعليمية وحصل على الثانوية العامة منها، ثم اختار كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إذ كان مجموعه كبيرا، وحفظ القرآن الكريم وهو صغير فى (كُتاب القرية).

يروي الفقي قائلاً:كنت متفوقاً دائماً ومع ذلك أذكر ذات مرة أن شقيقى الأكبر جاء إلى الشيخ رضوان وهمس فى أذنه، وبعدها بدقائق وجدت الشيخ يضربنى بشدة، وبعد ذلك علمت أن أمى هى التى أرسلت شقيقى ليخبر الشيخ بأننى مشاكس فى المنزل وأخلق المشاكل، وبعد أن كبرت ودخلت ثانوى ذهبت إلى الشيخ وعاتبته على ما فعل معى فى طفولتى، فقال لى “يا أخى حرام عليك، أمك بعتت لى بريزة يومها مع أخوك، فكان لازم أضربك”.

المسألة ببساطة أننى كنت طفلاً مشاكساً جداً وماليش كبير وماحدش يقدر على ترويضى، فكنت شقى وذكى وكثير الأسئلة ومشاغب.

حملة المباخر

يروي الفقي قائلاً: في شبابي انتابنى التدين الشديد وكنت أذهب إلى المسجد بصفة منتظمة وكنت أصلى جميع الفروض فيه وأقرأ القرآن الكريم فى معظم الأوقات، ثم بعد ارتباطنا بـ”عبدالناصر” والحركة اليسارية انحسرت حالة تدينى قليلاً، ثم مع الوقت حدثت عندى تحولات عنيفة فى الاتجاه الآخر، خاصة مع قراءة الكتب الاشتراكية وكان ذلك “موضة” عند معظم الشباب الذين انكبوا على قراءة الكتب اليسارية، مدفوعين بحب “عبدالناصر”، إذ إنه بغض النظر عما له وما عليه إلا أنه ترك بصمة مؤثرة فى كل الجيل عند من يحبونه ومن يكرهونه، على السواء.

هزيمة 1976 شكلت أزمة في وجدانى، ولا أنسى الطائرات وهى تقصفنا ولا خطاب تنحى عبدالناصر، هذا الرمز الذى تعلقنا به كثيراً، وعواطفى كلها مع جمال عبدالناصر، بينما عقلى مع السادات، وأعتقد أن عبدالناصر بطل قومى بالمعايير التى يقدر بها نابليون بونابرت وأمثاله، أما السادات فكان رجل دولة مثل “محمد على باشا” وغيره ممن هم قادرون على فهم المتغيرات الدولية.

وعن الظلم في حياته يقول: كثيراً ما شعرت بوقوع الظلم على، وتعرضت لمواقف كثيرة شعرت فيها بذلك، وأنا من الناس الذين عملوا فى مواقع كثيرة ثم تركتها مثل رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والمجلس القومى للمرأة الذى استقلت منه، وكل ذلك كان يترك داخلى قدراً من المرارة لكنها كانت وقتية.

وعن علاقته بالمحيطين به يروي: خذلني كثيرون، خاصة من جانب من أسميهم “حملة المباخر”، أثناء وجودى فى رئاسة الجمهورية، كانوا ينافقوننى ليل نهار، وجدتهم اختفوا تماماً من حياتى بعد تركى لموقعى فى الرئاسة بساعات معدودة، لكن هناك كثيرين فى غاية الاحترام معى حتى الآن، لأنهم يعرفون قيمة شخصى المتواضع، ويدركون أنه حين كنت سكرتيراً للرئيس للمعلومات كنت فى غاية الاحترام مع الجميع فلم أشِ بأحد أو أؤذ أحداً فى يوم من الأيام ولم أضرب أى “إسفين” فى أحد وكنت موضوعياً مع الكل، ودافعت عن المظلومين.

وعن طريقته في إدارة حياته يقول: أرى المحبة دواء قوى جداً لإبعاد الكراهية والحقد عن الإنسان، وحين رفعت المسيحية شعار المحبة لم يكن ذلك مجرد فكر دينى فقط بل كان أقصى درجات الفهم للشخصية الإنسانية.

الانتصار على المخاوف

يحكي صاحب “سنوات الفرص الضائعة” كيف تغلب على مخاوفه ونقاط ضعفه فيقول: كنت أخاف الظلام، لكننى تغلبت على هذا الخوف بعد أن قرأت كتاباً لمؤسسة كارنيجى “دع القلق وابدأ الحياة”، وبعد ذلك عودت نفسى أن أنام والنور مطفأ، ثم بعد فترة تعودت على ذلك.

وعن كيفية التغلب على خجله يروي واقعة طريفة: كنت خجولاً وبشدة، حتى إننى كنت أخاف من التواجد وسط التجمعات، ولأتغلب على خجلى، كنت أدخل المزرعة المجاورة لمنزلنا، وأظل أخطب أمام الدجاج لأتمكن من التغلب على خجلى، وفعلاً بعد فترة تعودت على الحديث وسط التجمعات بمنتهى الثقة والاعتزاز بالذات، لدرجة أننى حصلت على جائزة الخطابة وأنا فى قاعة الإمام محمد عبده بجامعة الأزهر فى أسبوع شباب الجامعات عام ١٩٦٥ كل ذلك لأننى أصررت على مقاومة الخجل بداخلى، كما تغلبت على كل نقاط الضعف فى شخصيتى وحولتها إلى نقاط قوة، وذلك لقناعتى الشخصية بأن كل شىء يأتى بالتدريج، لأن الحرفية تعوض الموهبة.

وعن الحكمة المؤمن بها فهي: “اتق شر من أحسنت إليه” إذ إن كثيرين ممن أحسنت إليهم كانوا أكثر الناس إساءة لى، وعانيت كثيراً منهم.

الفهلوة تغلب التدين عند المصريين

يكتب الفقي في أحد مقالاته أن التدين فطرة طبيعية للإنسان وملاذ أمام ضغوط الحياة ومظالم البشر، وأشير هنا إلى طبيعة مصرية موروثة تجعل شعب الكنانة مستغرقا فى التدين على مر العصور حتى إن الديانات المصرية القديمة تؤكد ذلك وهى التى قادت (إخناتون) نحو مرفأ التوحيد وجعلت مصر معروفة بين أمم الدنيا وشعوب الأرض بأنها مستودع التدين الخالص والتعلق بالعبادات والطقوس الدينية، وعندما جاء (الإسكندر الأكبر) إلى مصر غازيًا قال له مستشاروه: إن الطريق إلى قلوب المصريين يمر بديانتهم، لذلك اتجه مباشرة إلى معبد (آمون) فى (سيوه) ليعلن نفسه ابن الإله تقربًا إلى الشعب المصري، وقد فعل (نابليون) تصرفًا شبيهًا عندما أصدر منشوره الشهير مخاطبًا الشعب المصرى ومتملقًا دينهم متقربًا إلى عقيدتهم، فمفتاح مصر يقبع تاريخيًا فى جيوب رجال الدين بدءًا من كهنة المعابد إلى مسوح الرهبان وصولًا إلى أصحاب العمائم من شيوخ الإسلام.

إن حجم الدين فى حياتنا كبير لكنه لا يمتد إلى القيم والأخلاق والمبادئ والمثاليات! فالمصريون الذين يتكالبون على قنصليات المملكة العربية السعودية فى القاهرة والإسكندرية والسويس وغيرها هم أنفسهم الذين يتصفون باللامبالاة ويعشقون الفهلوة ويتغنون بحب الوطن ولكنهم يقصرون فى حقه، نعم إن قوافل الشهداء من أجل مصر تملأ الأجواء عبقًا ونورًا ولكن السواد الأعظم لا يدرك قيمة مصريته ولا يدفعه دينه ـــ مسلمًا أو مسيحيًا ـــ نحو البناء والإعمار والعمل الدءوب.

إن المصريين متدينون بإفراط ولكنهم ليسوا مؤمنين بعمق، فتلك الطوابير التى تقف أمام البعثات السعودية تطلب مئات الألوف من تأشيرات الحج والعمرة على امتداد العام تضم أيضًا أولئك الذين يكذبون ويختلسون لأن تمسكهم بشكليات الدين أكبر من شعورهم برقابة الله سبحانه وتعالى على عباده.

صياح إعلامي

في مقال يحمل عنوان ” هوامش على دفتر الإرهاب” يقول الفقي: الإرهاب آفة العصر، وأنا أحيل من يقولون ذلك إلى ضرورة قراءة تاريخ الحضارة العربية الإسلامية التى عرفت الخوارج والفِرَق التى اعتمدت القتل وسفك الدماء والخروج على الناموس العام للحياة فى تاريخنا الطويل، لنكتشف أن ظهور مجموعات تعتمد العنف أسلوبًا فى الحياة وتخرج عن إطار الجماعة وتروج لأفكار عبثية تصل إلى حد ادعاء النبوة بل الألوهية أحيانًا ليست ظاهرة جديدة، فالإرهاب إفراز طبيعى لصراعات كامنة فى كل العصور وتعبير عن حالة التردى التى تشهدها المجتمعات المختلفة عبر تطورها نتيجة الصدام بين العقائد والصراع حول السلطة والخلاف باسم الدين.

ولابد أن نعترف أن الإرهاب بمظاهره الجديدة هو صناعة سياسية مع إخراج ثقافى وصياح إعلامى حتى تتوه الحقائق ويفزع الآمنون وتضطرب دورة الحياة.

إن دحر الإرهاب على المدى الطويل يحتاج إلى تغيير جذرى فى (العقل المسلم) يتناول ثقافة الشباب وتوعيته وتعريفه بصحيح دينه وتنقية المقررات الدراسية من الآراء الانتقائية والأفكار المغلوطة بما لا يمس ثوابت الشريعة لأن الشريعة لله أما الفقه فهو من صنع البشر، وأتمنى على إمامنا الأكبر أن يسعى إلى عودة الأزهر إلى وضعه التاريخى لفصل الكليات العملية عنه لأننى أسفت كثيرًا عندما علمت أن نسبة من المتعاطفين مع التنظيمات المتطرفة أصبحوا من خريجى الأزهر الشريف بينما كنا نباهى بعكس ذلك منذ سنوات.

الرهان على التعليم

يؤكد الفقي أن التعددية نعمة وليست نقمة، وأنا لا أقصدها بعبارة الاختلافات الثقافية, ولكننى أقصد التفاوت النوعى فى الثقافة الذى يؤدى إلى سلوك مختلف، ونحن فى مصر نواجه هذه المعضلة لأسباب تتصل بالتعليم قبل غيره، ويكفى أن نتأمل أنماط الاختلافات التعليمية فى مصر لندرك حجم المشكلة بوضوح.

فلدينا تعليم دينى ومدنى وتعليم أجنبى ووطنى وتعليم عام وخاص، فإذا كنا نؤمن بأن التعليم هو الذى يحافظ على وحدة الأمة وانصهار قطاعاتها المختلفة وفصائلها المتعددة وطبقاتها المتنوعة فإننا يجب أن نعترف أن نظام التعليم فى العقود الأخيرة قد أدى إلى حالة إرباك واضحة على سطح المجتمع، وأنا أرى أحيانًا المسافة الواسعة بين نمطين من الثقافة قد تكون إحداهما دينية إسلامية والثانية غربية أوروبية وهذا البون الشاسع بين أنماط التعليم المختلفة قد أدى إلى صدام حقيقى بين من يسعون إلى الاستنارة على أرضية وطنية وبين من يطلبون التحديث باستيراد أجنبى.

ولقد كنا نقرأ دائمًا أن الفيصل فى انصهار عناصر الأمة ووحدة نسيجها هما عمودان لا ثالث لهما وهما الجندية والتعليم، فالكل سواسية أمام خدمة العَلم ولكنهم لم يصبحوا سواسية فى إطار الاختلاف الشديد بين نوعيات التعليم ناهيك عن الآثار السلبية لوجود أكثر من ربع سكان مصر لا يقرأون ولا يكتبون.

والمدهش أن أبناء الطبقات القادرة من ذوى الإمكانيات الكبيرة كانوا يجلسون الى جانب زملائهم القادمين من الطبقات الكادحة داخل الفصل الواحد بلا تفرقة أو تمييز، ويومها كنا نقول إن هناك تعليمًا يخضع له الجميع ويقف تحت مظلته الكل بلا تصنيف طبقى أو تفضيل اجتماعي.

هذه خواطر جالت فى ذهنى وأنا أرى بلادى وهى تمثل رأس حربة ثقافية لا يخبو ضوؤها ممتدًا من الأزهر الشريف عابرًا الى مكتبة الإسكندرية مارًا بالجامعات المصرية العريقة ملتحفًا بأعرق تراث حضارى فى العالم المعاصر.

تأملات مصرية

يصف الفقي مصر قائلاً أنها رابطة العقد التى تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، بمعنى أننا لو وضعنا البرجل فى بورسعيد، فإنه يرسم محيطه فى قارات العالم الخمس:نحن على البوابة الشمالية الشرقية لإفريقيا ونطل على البحر المتوسط ،نحن موجودون فى كل الجهات، موجودون فى قلب العالم الإسلامى وقلب العالم العربى، نحن أكبردولة جنوب أوروبا والبحر المتوسط، كل هذه الأمور تجعل منها شيئا فريدا، موقعها عبقرى.

وعن تراجع دور مصر يرى الفقي أن أسباب ذلك تعود إلى تراجع النظام التعليمى المصري، لأن هذا ما كانت تتميز به مصر، وكانت تمتلكه لانه منذ أيام رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك وطه حسين، أتذكرعندما ذهبت إلى لندن للدراسة، كان الطبيب المصرى لا يتم امتحانه فى المادة العلمية، كان يمتحن فى اللغة فقط ،وكان الطبيب الهندى يمتحن فى المادة وليس فى اللغة، وكانوا يقولون إن الطبيب المصرى على نفس مستوى الطبيب الإنجليزى.

وعن الشخصية المصرية يرى الفقي أنها تراكم ثقافات وحضارات وديانات ولها صفات معينة كالذكاء والقدرة على التقاط المواقف والمرح وتصدير النكتة ،وعيوبها التواكل واللامبالاة والفهلوة ،عندما قامت الثورة فى 25 يناير،الـ18 يوما الأوائل ظننا أن مصر تولد من جديد ولك من خلال ردود الأفعال العالمية الرسمية، ظهر فى المصريين أفضل ما فى الشخصية المصرية، وبعد ذلك وللأسف، انقبلت الأوضاع تماماً، ومن أخطر عيوب الشخصية المصرية الآن:لا أحد يحب أحدا، الكل يرفض اختيارات الآخرين، الكل يسحب المحيطين لأسفل المصريون لا يتمنون التوفيق والنجاح لبعضهم البعض.

أزعم أننا لم نكتشف مصر جيداً حتى الآن، تفكيرنا ماضوى جداً ،لدينا موارد طبيعية غير مكتشفة ،الصحراء تمتلك موارد واسعة وهى أغلى ما يمتلك الانسان على الأرض، أغلى من البحار والأراضى الخضراء ،لكننا لم نوفر الخدمات التى تساعد على الاكتشاف.