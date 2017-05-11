تقدم 11 مرشحا للمنافسة على رئاسة جامعة القاهرة، وتم إغلاق باب الترشح عصر اليوم الخميس، والمتقدمين بأوراق ترشحهم للجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات هم كل من:

- الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب.

- الدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

- الدكتور محمد لطيف، عميد معهد الأورام بالجامعة.

- الدكتور علاء بلبع، عميد كلية العلاج الطبيعي بالجامعة.

- الدكتور هانى الشيمى، عميد كلية الزراعة بالجامعة.

- الدكتور خالد الهنداوى، أستاذ جراحة الأدوية بكلية الطب.

- الدكتور عبد الحميد العباسى، عميد معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بالجامعة.

- الدكتور عمرو أبو العز، عميد كلية طب الأسنان.

- الدكتور أحمد فرحات، أستاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة بالجامعة.

- الدكتورة مجد قطب، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب بالجامعة.

- الدكتور محمد بدران عبد السلام أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني.