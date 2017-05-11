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بالأسماء.. 11 مرشحا لمنصب رئيس جامعة القاهرة
بانر جامعة القاهرة

بالأسماء.. 11 مرشحا لمنصب رئيس جامعة القاهرة

2017-05-11 17:10:31
وكالات

تقدم 11 مرشحا للمنافسة على رئاسة جامعة القاهرة، وتم إغلاق باب الترشح عصر اليوم الخميس، والمتقدمين بأوراق ترشحهم للجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات هم كل من:

- الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب.
- الدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
- الدكتور محمد لطيف، عميد معهد الأورام بالجامعة.
- الدكتور علاء بلبع، عميد كلية العلاج الطبيعي بالجامعة.
- الدكتور هانى الشيمى، عميد كلية الزراعة بالجامعة.
- الدكتور خالد الهنداوى، أستاذ جراحة الأدوية بكلية الطب.
- الدكتور عبد الحميد العباسى، عميد معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بالجامعة.
- الدكتور عمرو أبو العز، عميد كلية طب الأسنان.
- الدكتور أحمد فرحات، أستاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة بالجامعة.
- الدكتورة مجد قطب، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب بالجامعة.
- الدكتور محمد بدران عبد السلام أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني.

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