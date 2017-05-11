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طلب إحاطة بالبرلمان حول إقامة أمير سعودى حفلاً بالأهرامات
مجلس النواب

طلب إحاطة بالبرلمان حول إقامة أمير سعودى حفلاً بالأهرامات

2017-05-11 17:20:26
وكالات

تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير الآثار حول إقامة احتفالية لأمير سعودى فى منطقة الأهرامات.
وقالت النائبة، في بيان لها اليوم الخميس، إن هيئة الإذاعة البريطانية BBC أعلنت أن أميرا سعوديا أقام حفلا ضخما لطلب الزواج من حبيبته أمام الأهرامات فى مصر، بتكلفة 40 مليون دولار أمريكى.
وأضافت هيئة الإذاعة البريطانية، فى تقرير لها، أن أحد أمراء العائلة المالكة السعودية استأجر منطقة أهرامات الجيزة فى مصر، ونقل جوا 300 من أفراد عائلته وأصدقائه ليشاهدوه وهو يطلب من حبيبته الزواج أمام تلك الصروح الأثرية على حد وصف الإذاعة.
وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أن قيمة الإيجار لمنطقة الأهرامات بلغت، بالإضافة إلى حفل خاص أُقيم فى ذلك الموقع، الذى أُغلق أمام السكان المحليين وغيرهم من الزوار، رقماً كبيرًا هو 40 مليون دولار أمريكى.
وأكدت الإذاعة أن الأمير السعودى استعان بشركة عالمية لتنفيذ مثل هذه الفعاليات وتحمل اسم “كوينت اسينشيالى”، وأنها تمتلك 60 فرعا حول العالم، ويعمل بها 2500 موظف، وتنظم الشركة كل شىء من ترتيب العطلات إلى تقديم استشارات للعملاء بشأن المدارس الخاصة، مرورا بمساعدتهم لشراء العقارات وتنظيم حفلات غنائية لنجوم الغناء، أو حتى الترتيب لخدمات نزهة الكلاب.
وتساءلت النائبة: “هل أصبحت المناطق الأثرية عرضة لمن يدفع!!!، هل أصبحت الحضارة الفرعونية مكانا للهزل والحفلات الراقصة!!.... أرجو الإيضاح من وزير الآثار”.

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