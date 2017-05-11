قال المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي، العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، اليوم الخميس، إن أنظمة المراقبة الإلكترونية بحرس الحدود رصدت فجر أمس، هدفا بحريا عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسئوليات قطاع البدع بمنطقة تبوك قادمًا من السواحل المصرية، وأثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، تم توجيه الدوريات البحرية لموقع الحدث على الفور والتي اتضح بعد اعتراضه ومحاصرته أنه زلاجة بحرية عليها شخصان مصريا الجنسية وتم القبض عليهما وبحوزتهما برميل بلاستيكي وكيس.

وقال الحربى، ” بتمشيط الموقع تم العثور على عدد 2 برميل من البلاستيك بنفس المواصفات وبتفتيش المقبوضات اتضح احتواءها على ما مجموعه (780656) قرص إمفيتامين (كبتاجون)، كما تم المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود سيتصدون لكل محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليب المهربين.