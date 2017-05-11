ربما لم تسأل نفسك من قبل هذا السؤال، خاصة إذا لم تتذوق عصير الطماطم خلال رحلاتك الجوية السابقة، ولكن في الحقيقة إن هذا المشروب يحظى بشعبية كبيرة على متن الطائرات؟ والسبب غريب.

هناك سبب علمي خلف ذلك، ويرجع إلى تأثير ضغط المقصورة على حواسنا، إذ يكون تحديد المذاق الحلو والمالح أصعب بـ 30% ، وفقاً لدراسة أجراها معهد فراونهوفر للفيزياء في ألمانيا عام 2010، حيث يقول العلماء أن صوت محرك الطائرة يؤثر على حاسة التذوق، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية.

تصبح حاسة التذوق لدينا أقل حساسية في الارتفاعات الشاهقة أثناء الطيران، وبذلك لا نتحكم بها بدرجة كبيرة، وقال موقع Business Insider مع البروفيسور تشارلز سبينس، رئيس مختبر بحوث كروسمودال في جامعة أكسفورد ومؤلف كتاب “Gastrophysics, The New Science if Eating”: “ترى مضيفي الطيران يتنقلون بعربة الأكل في كل مكان، ونجد أن هناك حوالي شخص من أربعة يطلب عصير الطماطم على متن الطائرة، في حين لن يفعل ذلك أبداً على الأرض”.

إذا قدمت للناس عصير الطماطم على الأرض وعلى متن الطائرة وسألت “كيف تجد مذاقه مختلفاً بالنسبة لك؟ فسيميل مذاقه في الأرض إلى الترابي. في حين على متن الطائرة، سيقولون في كثير من الأحيان أن له طعماً منعشاً، وأكثر حمضية وسوف ينال إعجابهم في النهاية.