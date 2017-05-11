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السجن 56 عاما لأربعة متهمين اغتصبوا بائعة شاي
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السجن 56 عاما لأربعة متهمين اغتصبوا بائعة شاي

2017-05-11 17:07:06
وكالات

قررت محكمة جنايات الزقازيق معاقبة 4 ذئاب بشرية بالسجن 56 عاما بواقع 14 عاما لكل منهم لقيامهم بخطف بائعة شاى واغتصابها وإلحاقهم أضرارا جسيمة بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور صابر غلاب وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد وحاتم محمد احمد وسكرتارية ايمن حسونة.
تعود احداث القضية الى عام 2015 حينما تلقى اللواء مدير أمن الشرقية بلاغا من بائعة شاى 30 عاما بقيام 4 مجهولين بخطفها داخل (توك توك) والتوجه بها إلى أرض زراعية فى منطقة مجهولة.. وتناوبهم اغتصابها تحت تهديد السلاح الأبيض، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد وألقوا بها في الشارع.
وتوصلت تحريات اجهزة البحث إلى أن وراء الحادث 4 عاطلين بقسم ثان الزقازيق فتم رصد تحركاتهم وضبطهم واحالتهم للنيابة والتي قدمتهم لمحكمة الجنايات وأصدرت حكمها المتقدم.

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