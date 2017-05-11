قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تخطط لاتاحة بنوك أسئلة إلكترونية، وبرنامج “اسأل مدرس”، وهو برنامج إلكترونى شبيه بخدمة “أوبر”، حيث يظهر للمستخدم عدد من المعلمين، ويختار من بينهم الطالب المعلم الذى يمكنه طرح أى استفسار عليه للاستفادة.

وأضاف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تسعى لإضافة كل ما من شأنه يفيد الطالب والباحث على بنك المعرفة لتقديم أفضل خدمة تعليمية بشكل مجانى، موضحًا أن الوزارة تسعى حاليًا إلى توفير الكتب الخارجية بصيغة “ديجيتال” على بنك المعرفة.

وأشار شوقى إلى أنه سيتم الاعتماد على عدد كبير من الدفعة الأولى من برنامج “المعلمون أولا” على كيفية استخدام بنك المعرفة فى العملية التعليمية، وآلية ربطه بالمناهج الدراسية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول أنشطة وخدمات بنك المعرفة بحضور شباب “تحيا مصر” والبرنامج الرئاسى.