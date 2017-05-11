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بالصور.. "هنعوض في الفاينال" .. احتفالية طلابية لـ "زراعة القاهرة"
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بالصور.. "هنعوض في الفاينال" .. احتفالية طلابية لـ "زراعة القاهرة"

2017-05-11 16:28:59
كتبت: آية ابراهيم

أقيمت بكلية الزراعة جامعة القاهرة اليوم الخميس فاعلية تحت عنوان “هنعوض في الفاينال”، وذلك بحضور الدكتور محمد زكريا رئيس قسم الميكروبولوجيا السابق وعضو هيئة الطاقة الذرية ، وبحضور العديد من النماذج الطلابية الناجحة وطلاب الكلية من مختلف المستويات ، والتى تندرج تحت عمل الأنشطة الطلابية.

نظم الاحتفالية فريق”انسبشن” وقال اسلام أشرف رئيس الفريق إن الهدف الأول للنموذج هو محاولة سد الفجوة مابين مجال العمل ومجال التعليم ودمج الحياة العلمية بالعملية ، مؤكدًا أن هدف فاعلية “هنعوض في الفاينال” هو التحفيز على المذاكرة و الاستعداد الجيد للإمتحانات” محاولين التوفيق بين محتوى الفاعلية والوقت المحدد لها.

تضمنت الفاعلية عدة فقرات حيث قدم فريق “باند الوتر” العديد من الأغنيات والقصايد الشعرية والتي لاقت اعجاب و تفاعل من قبل الحاضرين.

وتحدثت ولاء عطية الطالبة الأولى على كلية زراعة جامعة القاهرة لعام 2015، عن تجربتها مع دخول كلية الزراعة بالرغم أنها لم تكن ضمن أحلامها لكنها تخطت ذلك، و قررت أن يكون هدفها الأول هو أن تكون الأولى على الكلية وبالفعل قامت بتحقيق ذلك وتخطت كل الصعوبات بإرادتها القوية.

واختتمت الفاعلية بتكريم الطلاب المشاركين في تنظيم الفعالية والقائمين على أنشطة فريق”انسبشن”.

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