أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن “16023” لعلاج الإدمان شهد خلال الفترة الأخيرة تزايدا في عدد المكالمات الواردة إليه، حيث تم استقبال 2977 اتصالا هاتفيا خلال شهر أبريل فقط وتم استقبال 851 اتصالا خلال التسعة أيام الأولى من شهر مايو الجاري.

وأضافت والي - في بيان للوزارة اليوم الخميس - أن المكالمات الواردة إلى الخط الساخن تتنوع ما بين مكالمات لطلب العلاج بالمستشفيات والمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان ومكالمات أخرى للمشورة، حيث طلب 3544 متصلا خدمة العلاج و260 متصلا طلبوا خدمة المشورة، وذلك على مدار شهر أبريل الماضي والأسبوع الأول من شهر مايو الجاري .

​وأوضحت والي أن النتائج الخاصة بالمكالمات الواردة للخط الساخن طبقا لأكثر المحافظات اتصالا خلال شهر أبريل والأول من مايو كشفت أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبتها 34,6% من إجمالي المتصلين، يليها محافظة الجيزة بنسبة 17,8% ويرجع ذلك إلى سهولة الإتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، في حين جاءت وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان من خلال التليفزيون بنسبة 50,6% لتحتل النسبة الأكبر نظراً لقيام الصندوق بعمل حملات إعلامية كبيرة في عدد من القنوات التليفزيونية، يليه الإنترنت بنسبة 27,8% وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة في العلاج .​

وأشارت الوزيرة إلى إنه تم إطلاق التشغيل التجريبي لأول وحدة متخصصة في علاج الإناث من الإدمان داخل مستشفى المعادي العسكري، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة، بهدف استيعاب الإناث اللائي يعانين من مرض الإدمان وتوفير برامج نوعية على صعيد العلاج والتأهيل للفتيات وفقا للمعايير الدولية.‎