مبادرة اخترلك شارع تطلق حلمة لدعم الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع في مصر لمعاونتهم على الحصول على العلاج المناسب من خلال جمع التبرعات. تعتمد المبادرة على الفن كوسيلة لرفع الوعي في شوارع القاهرة، إلى جانب جمع التبرعات لدعم العديد من الجمعيات الخيرية في البلاد لنفس القضية. وقد حصلت المبادرة على دعم كبير من كافة الأطراف نظراً لأنشطتها المبدعة لدعم المرضى، مثل حفلات الشوارع والحفلات الوطنية الضخمة التي يشارك فيها كبار الفنانين.

وقد ساهمت شراكتهم القوية مع مؤسسة وصلة خير للأعمال الخيرية في أن يصبحوا المبادرة الرائدة في جمع التبرعات لزراعة القوقعة. وكان آخر أعمالهم التي تركت انطباعاً قوياً لدى المصريين وحققت انتشاراً واسعاً على صفحات التواصل الاجتماعي هي فيديو “على صوتك بالغنا”. ساهم هذا الفيديو في رفع التوعية لدى الكثيرين بقضية فقدان السمع. يشارك في هذه المبادرة أكثر من ١٥ فناناً شهيراً بما في ذلك: هشام خرما، دره، وشريف رمزي. كانت الأغنية المستخدمة هي أغنية محمد منير الشهيرة، والتي يعرفها ويحبها ملايين المصريين، لتصبح علامة مميزة لقضية فقدان السمع اليوم.

وتأسست اخترلك شارع من قبل الشاب حسن رمزي، وهو رئيس مجلس إدارة المبادرة، وكان هدفه منذ البداية هو توظيف الموسيقى والفن ليحدث تأثيراً مجتمعياً. بدأت المبادرة بحفلات بسيطة في الشارع للفت انتباه المارة لجمال الموسيقى، وذلك ضمن إطار يشمل العمل الخيري. وكان حسن، وهو موسيقي بحد ذاته، قد فوجئ برد الفعل والدعم الكبير الذي لاقاه منذ البداية و علق قائلاً: “ كانت الفكرة بسيطة ولكن تحمل قدرةً على النمو، وقد شعرت بسعادة غامرة لتمكني من الحصول على دعم الفنانين والمجتمع لهذه المبادرة، وسوف نواصل التوسع طوال السنوات القادمة من أجل الأطفال الذين يحتاجوننا.”

بعد نجاح الفيديو، إلى جانب عدد من الأنشطة والفعاليات التي تم تنظيمها في الجونة والقاهرة، قامت اخترلك شارع بتنظيم حفل في كايرو فيستيفال سيتي هذا الأسبوع. سوف يقدم الحفل عدداً من أهم الفرق المصرية وسيعد واحداً من أكبر حفلات هذا الموسم.

يظل فقدان السمع واحداً من القضايا المهمة التي لا تلقى الاهتمام ولا التبرعات الكافية مقارنةً بأمراض أخرى كالسرطان. من المهم أن يتم الانتباه إلى ما تقوم به مبادرة اخترلك شارع، والتي تمكنت من إحداث توعية مجتمعية لدعم هذه القضية، واستطاعت أن تضعها في اهتمام الكثيرين بعدما كانت قضية مجهولة، وذلك بهدف تكوين حركة مجتمعية تحارب هذا المرض المنتشر في المجتمع وتهزمه.