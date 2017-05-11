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الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
الخطوط الجوية الجزائرية ‎

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الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا

2017-05-11 16:17:14
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كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات.

وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته صحيفة “الوطن” السّورية، إلى أنّ عدد الجالية السورية بلغ نحو 40 ألف، الذى يدفع لاستئناف الرّحلات الجوية بين الجزائر وسوريا.

ومن جهته، أعرب وزير النّقل السّورى على حمود، عن استعداد بلاده لتقديم التّسهيلات وتسريع وتيرة العمل من أجل تنشيط التبادل التجاري، مشيرا إلى أهمية فتح الخطوط الجويّة والبحرية مع الجزائر.

وذكرت جريدة الوطن السورية، أن حمود أكّد خلال اجتماعه بالسّفير الجزائرى أمس، صالح بوشة على أهمية إعادة تشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى دمشق “بالنظر لحجم الجالية السورية الموجودة بالجزائر”، مشيرا فى ذات السياق، إلى أنّ هناك ثلاث شركات أوروبية تقدمت بطلبات للتشغيل إلى سوريا، دون ذكر اسمها.

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