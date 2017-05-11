الخارجية المصرية تسترد 45 قطعة أثرية من فرنسا2017-05-11 16:16:54
صرحت السفيرة إيمان الفار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بأن وزارة الخارجية قامت يوم الثلاثاء الماضى، بتسليم وزارة الآثار لوحة من الحجر الجيرى استطاعت السفارة المصرية فى باريس وقف بيعها بناء على طلب وزارة الآثار بصالة مزادات بفرنسا فى يونيو الماضى، حيث أثبتت وزارة الآثار أنها إحدى القطع المسروقة من منطقة آثار سقارة، والتى يعود تاريخها إلى نهاية الأسرة الثلاثين، بالإضافة إلى عدد 44 قطعة أثرية متوسطة وصغيرة الحجم يرجع استردادها إلى عملية ضبط لمجموعتين أثريتين، تم ضبطهما بمعرفة سلطات جمارك مطار شارل ديجول.
وأوضحت مساعد وزير الخارجية فى بيان صحفى اليوم الخميس، بأنه تم استرداد المجموعة الأولى منها وعددها 235 قطعة أثرية مصرية وإعادتها إلى أرض الوطن بتاريخ 25 أبريل 2015، كما تسلمت السفارة فى باريس المجموعة الثانية والأخيرة، حيث قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الآثار لاستيفاء كل الإجراءات القانونية اللازمة لإعادتها إلى موطنها الأصلي في مصر.
وأعربت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية عن تقدير وزارة الخارجية لقيام السلطات الفرنسية بضبط وتسليم تلك القطع الأثرية المصرية، متطلعين إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم للحفاظ على التراث الثقافى والحضارى لمصر بوجه خاص والحفاظ على التراث الإنساني والتاريخي بوجه عام.
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