القاهرة-روما.. يشارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الثالثة عشرة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة بروما.

القاهرة .. تستكمل، فعاليات المعرض الدولى الوحيد في مصر للأثاث والديكور “le marche”، بمشاركة 250 شركة، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

القاهرة.. تفتتح وزارة الأوقاف 16 مسجدًا جديدًا في عدد من محافظات الجمهورية، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد.

المنصورة.. يقوم الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، بزيارة لمحافظة الدقهلية يستهلها بأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد عزبة عاصم، ومن المقرر أن يضع -عقب ذلك- حجر أساس المبنى الجديد لكل من هندسة الموارد المائية والري وقصر الثقافة بمدينة تمى الأمديد، بالإضافة إلى وضع حجر أساس مستشفى قرية ميت أبو خالد التابعة لمركز ميت غمر.

القاهرة .. من المقرر أن يلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد النادي الأهلي بمدينة نصر، في إطار التواصل مع الشباب والقيادات الرياضية، وتوجيه الشباب نحو القيم الإيجابية الأخلاقية والوطنية.

القاهرة.. تظم أمانة العمال والفلاحين بالتعاون مع أمانة الحقوق والحريات وأمانة المرأة وأمانة الإعلام ومقهى الفنون بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة احتفاليتها السنوية بعيد العمال تحت شعار “أجر عادل .. حرية نقابية.. لا للفصل التعسفي”.

القاهرة.. يقيم مركز طلعت حرب الثقافي، في السابعة مساء، حفلا غنائيا لفرقة سمانا بمصاحبة الفنانة نهلة ياسين.

المنصورة.. يقيم مختبر السرديات بالمنصورة، في السادسة مساء، ندوة لمناقشة رواية “حافة الكوثر” الصادرة حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية للشاعر والروائي على عطا.

القاهرة.. يحيي الفنان على الهلباوي، في الثامنة مساء، حفلا للإنشاد الديني، بقاعة مسرح النهر بساقية الصاوي بالزمالك.

القاهرة.. تحيي فرقة “بساطة باند”، في الثامنة والنصف مساء، حفلًا فنيا بقاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، بمناسبة مرور 9 أعوام على إنشاء فريق بساطة باند والذي كونه الملحن الراحل الكبير نبيل لحود.

القاهرة.. يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الثانية من ظهر غد، كورال القاهرة الاحتفالي “قداس روسيني” قيادة ناير ناجي.

دمنهور.. تحيي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، في الثامنة من مساء غد، حفلا فنيا على مسرح أوبرا دمنهور.

الإسكندرية.. يواجه فريق الزمالك، في التاسعة مساء، نظيره كابس يونايتد، على ملعب استاد لجيش المصري ببرج العرب، في إطار منافسات دوري المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال .

القاهرة .. يؤدى منتخب المحليين، في الخامسة مساء، مرانه الأساسى على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة، يعقبه مران المنتخب اليمني، استعدادا للقاء الفريقين ضمن خطة إعداد الفريق لخوض التصفيات القارية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للمحليين.

القاهرة..يُعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وزاناكو الزامبي، ظهرا، قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة بينهما في دوري أبطال أفريقيا وذلك في برج العرب.

القاهرة.. يلتقى فريقا الترجي الرياضي وفيتا كلوب، في الخامسة مساء، في إطار منافسات دوري المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال.