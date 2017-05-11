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تداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد
ميناء بورسعيد - مينا - رصيف بحري

تداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

2017-05-11 16:19:38
محيط: أ. ش. أ

أكدت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعي وتستقبل اليوم الخميس 27 سفينة.

وذكر بيان للهيئة أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات فيما غادرت سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن أخرى، كما غادرت سفينة بضائع عامة ويتواجد على الأرصفة سفينة ومنتظر دخول سفينتين.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 6 سفن فيما غادرت 4 سفن، ويتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين وجارى التنسيق بين مدراء الموانئ والجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات اللازم لدخول وخروج السفن.

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