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مسئول ليبي: إعادة إعمار بنغازي أبرز مهمات الحكومة حاليا
القوات الخاصة ببنغازي

مسئول ليبي: إعادة إعمار بنغازي أبرز مهمات الحكومة حاليا

2017-05-11 16:12:51
أ ش أ

قال رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة الليبية خالد نجم، إن إعادة الإعمار وإعادة الحياة لمدينة (بنغازي) تعد أبرز مهمات الحكومة حاليا.

وأضاف نجم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش افتتاح “مهرجان الأهرام الثقافي” في مدينة بنغازي الليبية، اليوم الخميس - أن المدينة عانت من التدمير بعد أكثر من عامين من الحرب، وتبقى الآن مهمة إعادة الإعمار وإعادة العائلات النازحة أبرز المهمات أمام السلطات الليبية.

وأوضح نجم أن مؤسسة “الأهرام” تشارك الليبيين في عرس عودة دورها الثقافي والإبداعي، لأن عملية مواجهة الإرهاب يجب أن تبدأ أيضا من خلال عمل ثقافي وإبداعي مواز للعمل الأمني والعسكري.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للإعلام والثقافة لديها استراتيجية واضحة في هذا الصدد تحاول أن تنفذها في ظل الإمكانيات المتاحة، لافتا إلى أنه كانت هناك خطوات سابقة في هذا الإطار، لكن هذه الخطوة من مؤسسة “الأهرام” العريقة هي الأبرز في هذا الإطار.

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